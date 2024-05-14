الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عامل قتل ابنه فى منشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس عامل قتل نجله خلال مشاجرة بينهما في منطقة منشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان أنهى عامل حياة ابنه طعنًا بسكين أثناء مشاجرة بينهما داخل مسكنهما بمنطقة منشأة ناصر؛ بسبب خلافات أسرية.

زكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عامل ونجله داخل مسكنهما بشارع الجامع بمنشأة ناصر.

على الفور انتقل المقدم محمد صفوت، رئيس مباحث منشأة ناصر، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عامل ونجله بسبب خلافات أسرية، وأن الأب أصاب ابنه بجرح طعني بالبطن وخروج جزء من أحشائه، فقد على إثرها حياته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

محكمة جنوب القاهرة قاضي المعارضات منشأة ناصر خلافات أسرية

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