جريمة في منشأة ناصر.. "عبد الرحمن" دفع حياته ثمنًا لشهامته

في أحد شوارع منشأة ناصر، شهدت القاهرة قصة مأساوية كتبت بدماء شاب طيب، راح ضحية طمع سائق توك توك.

خلاف على الأجرة

عاد "محمد" من عمله مرهقًا، يبحث عن الراحة في منزله، استقل مركبة توك توك، راجيًا الوصول سريعًا، لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن رحلته ستتحول إلى كابوس.

نزاع دامٍ

طلب السائق أجرة أعلى من المتفق عليه، وعندما رفض "محمد" دفعها، انهالت عليه لكمات قاسية من السائق، لم يتدخل أحد لفضّ النزاع، سوى "عبد الرحمن"، عامل بسيط، حاول إنقاذ "محمد" من بطش السائق.

طعنة قاتلة

لكن "عبد الرحمن" لم يكن يتوقع أن شهامته ستكلفه حياته، فقد طعنه السائق بسلاح أبيض، تاركًا إياه ينزف على الأرض، وحاول الأهالي إسعافه، لكن دون جدوى، فقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

شهم في نظر الجميع

بكى الأهالي "عبد الرحمن" الذي دفع حياته ثمنًا لشهامته، فقد كان معروفًا بخلقه وطيبته، ولم يسبق له أن أذى أحدًا.

العدالة تأخذ مجراها

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بالحادث، وتمّ القبض على السائق وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، واعترف السائق بارتكابه الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.