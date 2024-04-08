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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب عاريًا ومقيدًا بالحبال بجوار مسجد في منطقة بشتيل بمدينة أوسيم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بعقار بجوار مسجد بشتيل، وفور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ. 

أسفر فحص قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز أوسيم، عن العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره مصابًا بعدة إصابات بينها حروق في أنحاء متفرقة من الجسد وعار تمامًا، حيث تم تجريده من ملابسه وتقييده بالحبال. 

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شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة، حيث أشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية نظرًا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال، كما أفادت التحريات بأن المجني عليه ألقاه الجناة من الطابق الخامس ولم يسقط بمفرده. 

ومازالت التحريات مستمرة للكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بشمال الجيزة للتحقيق.

عار ومكبل بالحبال جثة مسجد بشتيل جثة شاب عاري اوسيم

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