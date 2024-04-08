الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاربة تجار الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء، ونجحت خلال الساعات الماضية في إحباط نشاط عصابات مشبوهة من الأجانب قبل ترويج مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزتهم في عدة مناطق. 

عصابة النيجيريين و13 ألف دولار 

الضربة الأولى كانت من نصيب مباحث القاهرة التي نجحت في القبض على عصابة مكونة من 13 عضوًا بينهم شخصان يحملان الجنسية النيجيرية، لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، بمدينة 15 مايو.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها  اتجار عصابة في النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم عن قيام تاجر سيارات وسائق و11 آخرين من بينهم اثنين يحملان الجنسية النيجيرية، بالإتجار في العملات الأجنبية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على ما يقرب من 13 ألف دولار، و2 مليون جنيه، وماكينة عد أموال.

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30 ألف دولار بحوزة تاجر سوداني 

الضربة الثانية وجهتها مباحث الجيزة إلى سوداني الجنسية، حيث ألقي القبض عليه قبل ترويجه 30 ألف دولار أمريكي بمنطقة العجوزة، بعدما وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة بتواجد سوداني الجنسية، عمره 50 عامًا، موظف على المعاش، بشارع أحمد عرابي في المهندسين، دائرة القسم، وتبادله العملات الأجنبية في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبالعرض على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، وجّه بضبط المتهم عقب استئذان النيابة العامة، فنجحت الشرطة في القبض عليه بحوزته 30 ألف دولار.

يمني و12 ألف ريال 

وفي الجيزة أيضًا ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على عامل وطالب يمني الجنسية بحوزتهما نقد أجنبي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور إخطارًا من الرائد أيمن السكوري معاون أول القسم يفيد فيه القبض على عامل بحوزته 60 ألف جنيه مصري، وطالب يمني بحوزته 12 ألف ريال سعودي أثناء تبديل العملة، وتولت النيابة التحقيق.

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