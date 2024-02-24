السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

35 قضية بـ 12 مليون جنيه.. "الداخلية" تلاحق تجار العملة بضربات أمنية جديدة

ضبك تجار العملة
ضبك تجار العملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بالمحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 35 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وزارة الداخلية، اليوم السبت بأن تلك القضايا تأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة جرائم الأموال العامة 35 قضية عملات محلية وأجنبية محلية وأجنبية

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