السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1381 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، سحب 1381 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1381 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية سحب 1381 رخصة الملصق الالكتروني الانضباط حملات موسعة

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