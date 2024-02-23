الجمعة 23 فبراير 2024
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حوادث

استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

استعلام مخالفات المرور
استعلام مخالفات المرور

يبحث الآلاف من المواطنون عن كيف يتم استعلام مخالفات نيابة المرور، وذلك على كافة محركات البحث على الإنترنت، توفيرا للوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 

يمكن لكل المواطنون إجراء عمليات استعلام مخالفات نيابة التي أصبحت في منتهى السهولة وذلك من خلال بوابة مصر الإلكترونية أو موقع النيابة العامة، بعد قيام نيابة المرور بإنشاء موقع إلكتروني يتيح لكل ملاك السيارات الاستعلام عن المخالفات رخصة السيارة عن طريق رقم اللوحة أو بطاقة الرقم القومي دون الذهاب إلى المرور، والتظلم عليها وسداد قيمة المخالفة من المنزل دون الذهاب إلى أماكن نيابات المرور في أي مكان.

وحيت تم إجراء استعلام مخالفات نيابة المرور، يجب على المستعلم القيام بتسجيل الرقم القومي والهاتف الخاص به للحصول كل مخالفات المرورية الصادرة بشأنه.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ألكترونيا

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة مجان بالخطوات التالية:

وهناك عدد من الخطوات يمكن القيام بها لعمل استعلام مخالفات نيابة المرور

أولا.. عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبرهذا الرابط.

ثانيا.. يجب الضغط على كلمة “بيانات المرور”، على يمين الصفحة

ثالثا الخطوات..اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة

رابعا.. القيام بتسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة، البدء بكتابة الأرقام ثم الحروف.

خامسا.. يتم الضغط على كلمة إجمالي “المخالفات” لتظهر على الشاشة قيمة المخالفات المستحق دفعها الآن.

عقب عمل استعلام عن مخالفات المرور، أتاح أيضا موقع نيابة المرور إمكانية التظلم على تلك المخالفات من خلال الخطوات التالية

أولا.. يجب الدخول على الموقع الخاص بنيابة المرور.

ثانيا.. الضغط على التظلم على المخالفة المرور، وبعدها اختار نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.

ثالثا.. تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

رابعا.. سوف تظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.

خامسا..بعد الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة “إرسال الطلب”. ‏

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