موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024.. الرابط والخطوات

ننشر لكم موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024، حيث يبحث الكثير من أصحاب وسائقي السيارات، عبر محرك البحث العالمي جوجل عن مخالفات المرور وكيفية سداد قيمة المخالفات، قبل انتهاء فترة السداد لتجيب الغرامات، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي.

رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط اضغط هنا.

الخطوة الثانية (2): علي سائق السيارة اختيار خدمات المرور.

.الخطوة الثالثة (3): علي سائق السيارة اختيار «الاستعلامات» ثم الضغط على زر استمرار.

الخط ة الرابعة (4): تحديد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها «رخص المركبات» أو «رخص القيادة».

الخطوة الخامسة (5): علي سائق السيارة اختيار «مخالفات رخص المركبات» ثم اضغط على زر استمرار.

الخطوة السادسة (6): تظهر أمام سائق السيارة صفحة جديدة تخبرك بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام».

الخطوة السابعة (7): اختيار طريقة الاستعلام المناسبة ثم الضغط على «إجمالي المخالفات».

الخطوة الثامنة (8): تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.

كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا 2024

وفي هذا الصدد، يتيح تحديد خدمة التصالح الفوري في مخالفات المرور 2023، من خلال خيار الدفع «أون لاين»، من المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة.

خطوة ثانية: علي المواطن اختيار خدمات المرور.

خطوة ثالثة: الضغط على أيقونة «الدفع».

خطوة رابعة: اختيار بين الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.

خطوة خامسة: حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها «رخصة المركبة أو رخصة القيادة».

خطوة سادسة: كتابة البيانات المطلوبة.

خطوة سابعة: الضغط على إجمالي المخالفات.

خطوة ثامنة: تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة حدد طريقة الدفع المناسبة وأدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

التظلم على مخالفات المرور 2024 أون لاين

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب السيارات تقديم تظلم على مخالفات المرور 2024 وتخفيض قيمتها، عن طريق عمل الخطوات التالية:

أولا: علي سائق السيارة الدخول علي موقع النيابة العامة.

ثانيًا: اختيار خدمات نيابات المرور.

ثالثًا: علي سائق السيارة اختيار التظلمات.

رابعًا: تظهر أمام سائق السيارة صفحة ويب جديدة أختر بين التظلم على مخالفات رخصة القيادة أو رخص المركبات.

خامسًا: علي سائق السيارة ادخال البيانات المطلوبة.

سادسًا: تظهر قيمة المخالفات والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة بعد قرأتها جيدًا اضغط على أيقونة «موافق».

سابعًا: تظهر أمام سائق السيارة البيانات الأساسية لـرخصة المركبة، ثم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المحددة.

ثامنًا: الضغط على أيقونة إرسال الطلب. ‏

تاسعًا: تظهر لك صفحة ويب بها بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب.

عاشرا: نتيجة التظلم عبر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.