الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

الاستعلام مخالفات المرور مصر 2024من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل أصحاب السيارات والمركبات في محتلف محافظات الجمهورية منذ أتاحت الإدارة العامة للمرور خدماتها بشكل أون لاين مجانا.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقع إلكتروني يستطيع المواطنين من خلاله الاستعلام عن قيمة المبالغ المطلوبة للتصالح على المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية، كما اعتمدت الإدارة وسائل للدفع متوفرة في كافة محافظات الجمهورية يمكن من خلالها سداد قيمة المخالفات دون جهد أو إهدار للوقت.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

1- الدخول إلى الموقع الرسمي هنـــــا لنيابات المرور.

2- الضغط على أيقونة «بيانات المرور» التي تظهر أمامك.

3- اختيار «الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة».

4- إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

5- الضغط على «إجمالي المخالفات».

خطوات التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني موقع النيابة العامة .

2- الضغط على «التظلم على المخالفة المرورية».

3- إدخال الرقم القومي.

4- الضغط على «التفاصيل».

5- قراءة المخالفات المرورية التي تم ارتكابها.

6- الضغط على "إرسال الطلب"

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خطوات سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنيابة المرور .

3- الضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

4- إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

5- الضغط على «عرض المخالفات».

6- اختيار المخالفات التي يرغب في سدادها.

7- اختيار طريقة الدفع.

8- الضغط على «تأكيد».

خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية 2024

يستطيع أصحاب المركبات والسيارات والدرجات البخارية تقديم التظلمات اللازمة على المخالفات المرورية بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:-

1.الدخول عبر الموقع الرسمي لنيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

2.اختيار أيقونة التظلم.

3.تحديد نوع التظلم المراد (رخصية قيادة ، رخصة سيارة).

4.إدخال بيانات الرخصة (قيادة، سيارة).

5.إدخال قيمة المبلغ المراد دفعه.

6.الضغط على كلمة حفظ الطلب.

7.ظهور رقم الطلب يمكن من خلاله متابعة الإجراءات.