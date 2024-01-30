الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وانت في بيتك.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور مجانًا ؟

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يهتم قائدو السيارات بالاستعلام الدائم عن المخالفات المرورية لسياراتهم قبل تجديد رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

وتتيح النيابة العامة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية أون لاين بطرق مختلفة إما بالرقم القومي أو برقم الرخصة أو رقم اللوحة المعدنية. 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 

 

وخصصت وزارة الداخلية موقع خاص للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا، عن طريق الهاتف المحمول، وفي حالة ظهور عدد من المخالفات المرورية، يمكن للسائق دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

  1. افتح صفحة النيابة العامة للمرور عبر اللينك التالي

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx

2- اكتب اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3-  ضع اسم المرور التابع له.

4- ضع أرقام وحروف السيارة.

5- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

ويمكن للمواطن دفع مخالفات المرورعبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري حيث يقوم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 

 

ويمكن لسائقي المركبات الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي 

 

1.        ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكتروني.

2.        اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

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النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

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عبر موقع النيابة| خطوات الاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور 2024

 

سداد مخالفات المرور بالفيزا

في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية أتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية دفع المخالفات المرورية عن طريق الفيزا. 

في البداية اضغط على موقع النيابة العامة.

تظهر لك 5 مربعات، قم بالضغط على أول مربع من جهة اليمين وهو مربع (الاستعلامات).

انقر على كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اضغط على خدمات المرور

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

اختار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

 اضغط على زر «الدفع» و"استمرار"

 ضع رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

   ضع رقم السيارة الخاصة بك.

 ثم اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

وفي النهاية تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة. 

اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

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