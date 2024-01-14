ملاحقة المتلاعبين والتسهيل في المخالفات.. كيف واجهت النيابة المخالفات المرورية؟

تحرص النيابة العامة في الآونه الآخيرة على متابعة القضايا المرورية لحفظ حقوق المواطنين والحرص على أرواحهم من خلال مواجهة المتلاعبين في اللوحات المعدنية، وفرض عقوبات جديدة عليهم لعدم الإفلات من المحاسبة القانونية.

وفي خطوة جديدة قامت النيابة أمس بتخفيف عبء جديد على المواطنين قائدي المركبات عن طريق الإعفاء من قيمة تظلم المخالفات المرورية.

وفي أول قرار بشأن اللوحات المرورية، أصدرت النيابة العامة في نوفمبر من العام الماضي بيانًا تضمن: «وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، نيابات الجمهورية كافة، للعناية بكل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية.

وأوضح النائب العام في بيانه، أن التوجيه يشمل جرائم القيادة بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.يأتي ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكاب تلك الجرائم، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة».

عقوبة التلاعب في اللوحات

ويعاقب قانون المرور من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.

التظلم على مخالفات المرور

وفي خطوة جديدة بعد انتشار الطلبات بشأن ورود مخالفات مرورية غير صحيحة والتظلم عليها، أعلنت النيابة العامة أمس، في بيان لها، عن أنه في ضوء حرص النائب العام على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات- وجّه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها، أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

وتابع بيان النائب العام: علمًا بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي "موقع النيابة العامة ppo.gov.eg- نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية- مكاتب البريد المصري".