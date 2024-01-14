الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود أمنية مكثفة للعثور على أشلاء سائق قطعته زوجته في بدر

طعن
طعن

عثر رجال مباحث بدر برئاسة المقدم أحمد سعيد على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.


وكشف مصدر أمني أن رجال المباحث وجدوا صعوبة كبيرة فى جمع باقي الأجزاء نظرًا لتقطيعها لقطع صغيرة وتوزيعها في مناطق متفرقة، فيما يواصل رجل البحث جهودهم لجمعها.

وكانت جريمة مروعة شهدتها مدينة بدر بالقاهرة، عندما أقدمت سيدة على قتل زوجها وتقطيع جسده وإلقائه للكلاب بمساعدة عشيقها وتم ضبطهما.

وكانت بداية القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم الذي أدعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام وأنهما اتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتخديره ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.

العثور على أشلاء جثة بدر اجزاء من

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