القبض على صاحب مخبز يبيع الحشيش في بدر

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على أموال الدعم والاتجار بالمواد المخدرة في مدينة بدر متخذاً من المخبز مسرحاً لممارسة نشاطه.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط مالك مخبز بلدي (له معلومات جنائية) كائن بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 147 بطاقة تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بتجميع البطاقات التموينية بقصد الاستيلاء على الدعم، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.