حقيقة اعتداء ضباط أمن القليوبية على مواطن وإتلاف ممتلكاته

كشف الأجهزة المختصة ملاسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن ادعاء (صاحب الحساب، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالاعتداء عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5-12-2023 تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (شخصين – مقيمين بمحافظة القليوبية) بتضررهما من قيام (الشاكى "عاطل له معلومات جنائية" - وآخرين) بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف "فاترينة" خاصة بهما بدائرة القسم بإستخدام الأسلحة البيضاء والشوم، وقيام الشاكى باستقلال سيارة ومحاولة الاصطدام بهما لفرضه إتاوة عليهما ورفضهما لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الشاكى "صاحب الحساب" 2 سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشد الشاكى عن السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.