الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تجار العملة الأجنبية بالسوق السوداء في الفيوم والغربية

ارشيفية
ارشيفية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، حملات لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط مندوب مبيعات في دائرة قسم ثان طنطا وبحوزته مبلغ مالي، وضبط عاملين «لأحدهما معلومات جنائية»، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام مديريات الأمن جرائم الإتجار النقد الأجنب خارج نطاق السوق ضبط مندوب مبيعات

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