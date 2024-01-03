الداخلية تضبط 199 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد الكهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 199 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وترشيد الكهرباء.



كانت وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 199 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.