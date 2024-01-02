دفتر أحوال الداخلية| اختلاس 23 مليون جنيه من شركة إسمنت.. وضبط لصوص البحيرة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

لصوص البحيرة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين مقيمون بدائرة مركزي شرطة "أبو حمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئ النية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، حيث ضبط وبحوزتهم فرد محلي وطلقتين- سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات.

تمثال مزور في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي حال استقلالهما سيارة ملاكي بدون تراخيص قيادة أحدهما، وبحوزتهما تمثال حجري يشتبه في أثريته.

تاجر عملة أجنبية في الغربية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الجهات المعنية، من ضبط فنى أشعة - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية").

سرقة أعمدة الإنارة في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

إصابة مواطنين في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة إصابة مزارعين بطلقات نارية بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

اختلاس 23 مليون جنيه من شركة إسمنت

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث تم ضبط موظفين بإحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 23،614 مليون جنيه، من حسابات الشركة.