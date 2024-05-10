الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدَّرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلقتيها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، والتي أكدت خلالها أنها لا تحب طليقها الفنان أحمد العوضي ولكنها تعشقه. 

وقالت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل، ويعتبر أحمد أول حب في حياتي وكنت فاكرة إني قبله حبيت وطلع أحمد هو الحب الحقيقي".

ويعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي، أبرز تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن طليقها الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس تصريحات الفنانة ياسمين عبد العزيز

مواد متعلقة

لغز مومياء بشتيل.. هل جريمة ثأر أم قربان للكشف عن الآثار؟ (فيديوجراف)

خبر طلاق ريم وبريري.. ملل الجواز فرض نفسه ولا تريند؟ (فيديوجراف)

من المهرجانات لـ ساندوتشات الكبدة.. رحلة صاحب "الدنيا شمال" لأكل العيش (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

بدء العد التنازلى.. 5 أيام على تشغيل محطات الجزء الثالث من المترو تجريبيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل