حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

تصدَّرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلقتيها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، والتي أكدت خلالها أنها لا تحب طليقها الفنان أحمد العوضي ولكنها تعشقه.

وقالت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل، ويعتبر أحمد أول حب في حياتي وكنت فاكرة إني قبله حبيت وطلع أحمد هو الحب الحقيقي".

ويعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي، أبرز تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن طليقها الفنان أحمد العوضي.