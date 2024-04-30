خبر طلاق ريم وبريري.. ملل الجواز فرض نفسه ولا تريند؟ (فيديوجراف)

تصدر الثنائي الشهير "ريم وبربري" الترند في الآونة الأخيرة بعد انتشار شائعات عن انفصالهما، وذلك بعد انقطاعهما عن نشر محتوى جديد على منصات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

وفي الفيديوجراف التالي تستعرض "الدستور" التفاصيل الكاملة وحقيقة انفصال البلوجرز ريم وبربري.

وكان آخر ظهور لهما على منصة تيك توك، التي يتابعهما عليها 5 ملايين شخص، في شهر يناير الماضي.

وانهالت التعليقات على آخر فيديوهاتهما على تيك توك، تساءل فيها الجمهور عن سبب اختفائهما وعدم نشر محتوى جديد.

لكن لم يصدر أي تصريح رسمي من ريم وبربري يؤكد أو ينفي انفصالهما، ولم يلغ أي منهما متابعة الآخر على إنستجرام.

واشتهر الثنائي من خلال فيديوهات مقالب كوميدية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم الثنائي بتنفيذ بعض المقالب، حيث يختبر بربري ذكاء ريم بأسئلة في بعض الأحيان، وتكون إجاباتها خاطئة أحيانًا أخرى.

وكانت بدايتهما من خلال فيديوهات رياضية، حيث كانت ريم تظهر دائمًا بملابس رياضية، مما أثار إعجاب الجمهور بلياقتها البدنية.