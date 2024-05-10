بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

تصدرت الفنانة روبي ترند جوجل بأغنيتها الجديدة "الليلة الحلوة"، حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب الأغنية والإطلالة الجديدة التي ظهرت بها الفنانة، وهو ما دفعهم لتشبيهها بالسندريلا سعاد حسني.

كانت النجمة روبي أطلقت، أمس، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كأولى أغنياتها الصيفية لهذا العام، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وقبل "الليلة الحلوة"، أحدثت روبي الجدل لعِدة أيام بأغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، والتي أثارت الرأي العام بما تحمله من كلمات تحتمل أكثر من معنى.