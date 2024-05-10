الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

الفنانة روبي
الفنانة روبي

تصدرت الفنانة روبي ترند جوجل بأغنيتها الجديدة "الليلة الحلوة"، حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب الأغنية والإطلالة الجديدة التي ظهرت بها الفنانة، وهو ما دفعهم لتشبيهها بالسندريلا سعاد حسني.

كانت النجمة روبي أطلقت، أمس، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كأولى أغنياتها الصيفية لهذا العام، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وقبل "الليلة الحلوة"، أحدثت روبي الجدل لعِدة أيام بأغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، والتي أثارت الرأي العام بما تحمله من كلمات تحتمل أكثر من معنى.

 

روبي أحمد رزق و روبي أخر أعمال روبي الفنية أغاني روبي الجديدة

مواد متعلقة

رقصات واستعرضات روبي في كليب “الليلة حلوة” تتصدر ترند السوشيال ميديا (صور)

روبى تشوق جمهورها بكليب "الليلة حلوة" على يوتيوب: جاهزين؟

روبى تطلق بوستر أحدث أغانيها "لو يرجع" على طريقة السنجل

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

بدء العد التنازلى.. 5 أيام على تشغيل محطات الجزء الثالث من المترو تجريبيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل