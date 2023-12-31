دفتر أحوال الداخلية: تأمين عيد الميلاد المجيد وضبط أخطر عصابة بالجيزة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

تأمينات عيد الميلاد المجيد

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين عيد الميلاد المجيد بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

عصابة المساكن في أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، ولأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة".

مقتل عامل في دمياط

أقدم عامل على قتل صديقه بسبب تعثره فى سداد ديونه فى دمياط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

منشطات على الفيسبوك

تمكنت مباحث الآداب من ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بقصد الترويج والإتجار بالإسكندرية عقب إعلان على الفيس بوك يروج لنشاطه.

عصابة سرقة الهواتف في الجيزة

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بضبط 12 لصا لارتكابهم جرائم سرقات المساكن والمحال والهواتف فى الجيزة وأكتوبر والوراق.

عاطل يقتل ابن خاله في الهرم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على عامل متهم بالشروع في قتل ابن خاله في منطقة الهرم.

وتبين أن مشاجرة دارت بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، وعلى إثرها تعدى "حسام"، 22 سنة، على ابن خاله "مروان"، 25 سنة، بسلاح أبيض، وأحدث إصابته بطعنة نافذة في الظهر.