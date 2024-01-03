حملات أمنية لضبط تجار الكيف والأسلحة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت عن ضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 13 كيلوجراما لمخدر الحشيش 7٫500 كيلوجرام لمخدر البانجو وكمية لمخدري الهيروين، الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 16 متهم لـ9 منهم معلومات جنائية، بمديرية أمن أسوان، وتنفيذ 685 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط تجار الكيف والأسلحة

كما تمكنت من ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و9 كيلوجرامات لمخدر البانجو و6٫500 كيلو لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، بمديرية أمن دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

تجار الكيف والأسلحة

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.