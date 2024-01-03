الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية لضبط تجار الكيف والأسلحة بأسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت عن ضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 13 كيلوجراما لمخدر الحشيش 7٫500 كيلوجرام لمخدر البانجو وكمية لمخدري الهيروين، الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 16 متهم لـ9 منهم معلومات جنائية، بمديرية أمن أسوان، وتنفيذ 685 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط تجار الكيف والأسلحة

كما تمكنت من ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و9 كيلوجرامات لمخدر البانجو و6٫500 كيلو لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، بمديرية أمن دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

تجار الكيف والأسلحة

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية أقسام ومراكز الشرطة الأسلحة النارية المواد المخدرة معلومات جنائية

مواد متعلقة

رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع

سحب 1572 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصرع وإصابة شخصين في حوادث سير بالطرق الصحراوية

"المغفلين كتير".. اعترافات عصابة تبيع الجبس على أنه آثار في المنيا

"معجونين فساد".. اعترافات موظفين بشركة أسمنت اختلسا 23 مليون جنيه

دفتر أحوال الداخلية| اختلاس 23 مليون جنيه من شركة إسمنت.. وضبط لصوص البحيرة

ضبط 21 قضية أمن عام وتنفيذ 270 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس