الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين في حوادث سير بالطرق الصحراوية

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

تلقت غرفة النجدة بلاغا أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

المتوفى طريق إسكندرية الصحراوي سيارة مسرعة طريق الفيوم الصحراوى

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