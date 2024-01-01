سقوط طبيب يجرى عمليات إجهاض مشبوهة فى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن في منطقة ساقية مكي بالمنيب، بالعثور على جثة "جنين" غير مكتمل وسط القمامة في ظروف غامضة، وبتكثيف التحريات ضُبطت سيدة ورجل وسائق "توك توك" بعد إلقائهم الجنين في الشارع.

واعترف المتهمون الـ3، بأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى، إنها حملت سفاحًا وأحد الأطباء أجرى لها عملية الإجهاض، إذ توجهت قوة أمنية إلى عيادته وألقت القبض على الطبيب المتهم.