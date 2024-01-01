الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط طبيب يجرى عمليات إجهاض مشبوهة فى الجيزة

طبيب
طبيب

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن في منطقة ساقية مكي بالمنيب، بالعثور على جثة "جنين" غير مكتمل وسط القمامة في ظروف غامضة، وبتكثيف التحريات ضُبطت سيدة ورجل وسائق "توك توك" بعد إلقائهم الجنين في الشارع.

txt

العثور على جثة رضيعة داخل بدروم مستشفى الوراق المركزى

txt

"عايش لوحده من سنين".. القصة الكاملة لتعفن جثة مدمن بمنشأة ناصر

واعترف المتهمون الـ3، بأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى، إنها حملت سفاحًا وأحد الأطباء أجرى لها عملية الإجهاض، إذ توجهت قوة أمنية إلى عيادته وألقت القبض على الطبيب المتهم.

طبيب عمليات إجهاض مشبوهة الجيزة ساقية مكي المنيب

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟