الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة رضيعة داخل بدروم مستشفى الوراق المركزي

جريدة الدستور

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رضيعة حديثة الولادة داخل مستشفى بالوراق.

ورجحت التحريات أن تكون الجثة نتيجة عملية إجهاض من حمل سفاح نتيجة علاقة غير شرعية بين الأم التي تخلصت من رضيعها وبين شاب ما زال مجهولين الهوية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة  بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة رضيعة ببدروم مستشفى الوراق المركزي.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفلة عارية مع وجود الحبل السرى بجوار حائط ببدروم المستشفى.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على المستشفى ومعرفة هوية والدتها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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