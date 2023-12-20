باع رضيعة بـ50 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف طفلة فى الشيخ زايد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مشرف مغسلة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة بالتحايل «حديثة الولادة» من والدتها وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه في الشيخ زايد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «أيمن.أ»، 37 سنة، مشرف مغسلة، وزوجته «هدى.م»، 39 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخطف طفلة حديثة الولادة بالتحايل، إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود معيل لها وأبنائها، فعرضا عليها تبنى صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها، وما إن تحصلا عليها حتى بلغوها بوفاتها ليفارقا جريمتهما محل الاتهام الثاني.

أضافت التحقيقات أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها مستغلين حاجة الأم، وما إن تحصلا عليها عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعى قاصدين الحصول على مبلغ مالى مقابل الطفلة.

وأكدت تحريات رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث، أنه حال فحص موقع التواصل، رصد قيام أحد الأشخاص بعرض طفلة حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي على إحدى الصفحات، وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهم الأول بعرض الطفلة للبيع مقابل مادى نظرًا لمرور الأسرة بضائقة مالية، فتوصل معه من خلال مصدره السرى، والذى أفاد رغبته الملحة في استكمال عملية البيع والشراء لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادى قدره «خمسون ألف جنيه» وعلى إثر ذلك تقابل معه المصدر السرى لإتمام البيع فكمن له وتمكن من ضبط المتهمين وبصحبتهما الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر يومين وبمواجهتهما، قررا تحصلهما على الطفلة من والدتها لمرورها بضائقة مالية موهمين إياها بحسن رعاية الصغيرة وما إن تحصلا على الطفلة حتى استعملا أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعى لعرض الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالى.