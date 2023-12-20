الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة والميزان الرقمي والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 14672 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.

ضبط المتهم 

كشف التحقيقات قيام المتهم "م.ط.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم لترويج المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية، وابصرته يروج المواد المخدرة لأحد عملائه بمقابل مادي، فتم ضبطه واستخلاص من يده حافظة بلاستيكية، وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 31 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لعامل للاتجار المواد المخدرة بالاسكندرية جنايات الإسكندرية

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