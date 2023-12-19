الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام غيابيًا لقبطان سفينة وآخر بتهمة جلب الأقراص المخدرة بالإسكندرية

الحكم بالاعدام
الحكم بالاعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، بإجماع الآراء بمعاقبة أجنبي قبطان سفينة غيابيًا بالإعدام شنقا، بعد اتهامهم في جلب مواد مخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب، والمستشار شريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية عن ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة.

وعقب تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك، عثر على عدد كبير من الكراتين من الأقراص المخدرة داخل حاويات بالسفينة وتبين قيام كل من المتهم الأول "س.ج.ي" أجنبي قبطان السفينة والمتهم الثاني "س.ف.ب" أجنبي المدير التنفيذي للسفينة، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل البلاد.

وتم التحفظ على الثلاث حاويات وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أنهم حوالي 18.336.100 قرص، (ثماني عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرص)، لعقاري 225 Royal، و225 Tamol، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الاعدام غيابيا لقبطان سفينه جلب اقراص مخدرة للإسكندرية جنايات الإسكندرية

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