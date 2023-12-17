الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد "غيابيًا" لبائع خضار لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 26623 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم
كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ر.ا" بائع خضار بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب اتصال هاتفي بقيام المتهم بالترويج للمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده وأبصرته يروج تلك المواد لأحد عملائه بمقابل نقدي، تم ضبطه واستخلص منه حافظة بلاستيكية من يده وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 13 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد الإسكندرية بالمواد المخدرة لبائع خضار جنايات الإسكندرية

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