المشدد 10 سنوات لـ2 بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9308 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث سيارة وانتقل ضباط تأمين الطرق إلي محل الواقعة، وأبصرت القوة السيارة محل البلاغ، وبجانبها المتهمان "م.ع.م" عاطل و"ا.ج.ا" عاطل، جالسين أرضا، وبفحص الأمر تبين وجود حافظة بلاستيكية بين قدم المتهم الأول، وعثر بجانبها علي قطعتين لمخدر الحشيش، وقامت القوة بالتقاطها وبجوارهما هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بالمتهم الاول، وبفض الحافظة البلاستيكية تبين أنها تحوي علي عدد 50 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بجواره علي قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام، بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بدائرة القسم، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص في الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.