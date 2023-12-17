الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لـ2 بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9308 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث سيارة وانتقل ضباط تأمين الطرق إلي محل الواقعة، وأبصرت القوة السيارة محل البلاغ، وبجانبها المتهمان "م.ع.م" عاطل و"ا.ج.ا" عاطل، جالسين أرضا، وبفحص الأمر تبين وجود حافظة بلاستيكية بين قدم المتهم الأول، وعثر بجانبها علي قطعتين لمخدر الحشيش، وقامت القوة بالتقاطها وبجوارهما هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بالمتهم الاول، وبفض الحافظة البلاستيكية تبين أنها تحوي علي عدد 50 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بجواره علي قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام، بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بدائرة القسم، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص في الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلان بالمواد المخدرة الإسكندرية جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 74 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

حبس عاطل لحيازته 175 طربة حشيش بالعامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس مسجل لحيازته 80 طربة حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

المؤبد غيابيًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

طلب التحريات فى وفاة طالب أثناء إجراء جراحة استئصال الزائدة بالإسكندرية

حبس شخصين سرقا مهمات أبراج الضغط العالى بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لصاحب مغسلة لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

المشدد 15 عامًا لعاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

الأكثر قراءة

العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بسبب فيلم إباحى.. حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة فى دار السلام

بيراميدز: لا نية لتجديد التعاقد مع رمضان صبحى

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس