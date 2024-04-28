أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

دافع آلان شيرار، أسطورة ليفربول، عن نجمنا المصري محمد صلاح بعد أزمته مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

ودخل محمد صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي، وذلك أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة ليفربول ووست هام، في الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح، وبعدها انفجر "مو" ودخل في مشادة مع مدربه، ليتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح، للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ليوجه نظره ناحية الملعب.

محمد صلاح ويورجن كلوب

آلان شيرار يدافع عن محمد صلاح بشأن خلافه مع كلوب

ونشر موقع “ليفربول إيكو” تصريحات آلان شيرار بشأن الواقعة، قائلًا: “نحن لا نعلم ماذا قال يورجن كلوب للاعبه محمد صلاح في هذا الوقت”.

وأوضح: “أعتقد أن يورجن كلوب قال شيئًا أثار غضب محمد صلاح”.

وأضاف: "من الواضح أن صلاح كان غاضبًا من مشاركته كبديل متأخرًا في المباراة، ووصل إلى هذه الحالة من الضيق بسبب استبعاده، وربما كان على حق في ذلك".

وتابع: "رغم أن صلاح لم يُقدم الأداء المنشود منه هذا الموسم مثل بقية مواسمه السابقة، ولكنه يظل لاعبًا مميزًا ولا يُصدق".

وأفاد: "لقد تجاهل يورجن ومنح جماهير ليفربول جولة صغيرة من التصفيق، ثم ذهب مباشرة إلى النفق، لذلك يمكننا أن نخمن ما قاله كلوب له".

وواصل: "أتفهم أن صلاح شعر بالضيق؛ بسبب عدم المرات التي أنقذ فيها ليفربول، لقد سجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي".

واختتم شيرار تصريحاته، مُشددًا: "من المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.