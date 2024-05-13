صيدلى العام فى كندا: فخورون بمصر وبالعلم الذى حصلنا عليه فيها ونحن سفراء لها فى الخارج

عبر العالم المصري الدكتور شريف حنفي محمود عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة "صيدلي كندا" لعام 2024 عن مجمل أعماله وتجاربه التي ساهمت بشكل مباشر في تطوير دور الصيدلي ضمن الفرق الطبية المعالجة، مؤكدا أن العلم الذي حصل عليه في مصر كان له الفضل وشكل حجر الأساس فيما وصل إليه في كندا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال العالم المصري إنه حصل على الجائزة عن مجمل أعماله في السنوت الماضية، خاصة أن الجائزة تمنح للصيدلي على مستوى كندا عن عمله في تطوير دور الصيدلي والمساعدة على تحسين صحة الكنديين.

العالم الدكتور شريف محمود يحصل على لقب صيدلى كندا لعام 2024

حصل العالم الدكتور شريف حنفي محمود، على لقب صيدلي كندا لعام 2024؛ نظرا لتميزه ومسيرته المهنية اللامعة.

وقال الدكتور شريف، في تصريحات للجمعية الكندية للصيادلة: "كانت اللحظة التي علمت فيها بحصولي على الجائزة لحظة عاطفية، لقد عادت الذكريات من أول يوم لي في كلية الصيدلة في مصر، مستذكرا العديد من التحديات والفرص التي شكلت رحلتي الشخصية والمهنية. كان الحصول على هذه الجائزة بمثابة تتويج لكل الجهود والتفاني الذي بذلته في مسيرتي المهنية. أنا ممتن حقًا لحصولي على هذه الجائزة المرموقة".