ذكرى ميلاد الشيخ عبدالحليم محمود.. رمز الإسلام المعتدل والحوار الحضارى

في مثل هذا اليوم من عام 1910، ولد الشيخ عبدالحليم محمود، العالم الأزهري الجليل، وشيخ الأزهر الشريف في الفترة بين عامي 1973 و1978.

اشتهر الشيخ عبدالحليم محمود بمواقفه المعتدلة، ودعوته للحوار بين الأديان والثقافات، ونضاله ضد التطرف والعنف.

نشأته

نشأ الشيخ عبدالحليم محمود في قرية ديرب الشيخ فضل بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف، وتدرج في المناصب العلمية حتى أصبح شيخًا للأزهر.

خلال فترة توليه مشيخة الأزهر، واجه الشيخ عبدالحليم محمود العديد من التحديات، منها حرب أكتوبر 1973، وتبعاتها السياسية والاجتماعية.

دور مهم

تمكن الشيخ عبدالحليم محمود من حشد الدعم الشعبي للحرب، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي.

كما لعب الشيخ عبدالحليم محمود دورًا هامًا في إصلاح المناهج الدراسية بالأزهر، وتحديثها بما يتناسب مع العصر الحديث.

لم يقتصر اهتمام الشيخ عبدالحليم محمود على الشئون الدينية فقط، بل اهتم أيضًا بالقضايا الاجتماعية والسياسية، فقد دعا إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ودافع عن حقوق المرأة، ونادى بالعدالة الاجتماعية.

وفاته

توفي الشيخ عبدالحليم محمود في عام 1978، تاركًا وراءه إرثًا علميًا ودينيًا عظيمًا، ولا تزال مواقفه المعتدلة ودعواته للحوار الحضاري مصدر إلهام للأجيال القادمة.