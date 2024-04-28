الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات ديربى لندن يرجح كفة أرسنال ضد توتنهام قبل قمة البريميرليج

أرسنال وتوتنهام
أرسنال وتوتنهام

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن، في بطولة الدورى الإنجليزى.

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره أرسنال في ديربي شمال لندن على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات أرسنال وتوتنهام

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال وتوتنهام قبل القمة النارية المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 177 في تاريخ مواجهات أرسنال وتوتنهام في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 176 مباراة من قبل، حقق خلالها أرسنال الفوز في 73 مباراة، مقابل 54 انتصارًا لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 49 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 272 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 233 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 63 مباراة، حقق خلالها أرسنال الفوز في 24 مباراة، مقابل 15 انتصارًا لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 24 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 102 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 79 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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ترتيب توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متفوقًا على كل من مانشستر سيتي وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 76 و75 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

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