الزمالك يسعى لتخطى عقبة دريمز الغانى والوصول لنهائى الكونفيدرالية للمرة الثانية

يسعى الزمالك للوصول لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019 عندما يواجه فريق دريمز الغاني في السابعة مساء اليوم باستاد بابا يارا بمدينة كوماسي في مباراة العودة بالدور نصف النهائي.

فرصة إضافية للزمالك

نتيجة التعادل السلبي التي انتهت بها مباراة الذهاب بالقاهرة تجعل الفريقين يبحثان عن الفوز في مواجهة اليوم وإن كان الزمالك يملك فرصة إضافية تتمثل في التعادل الإيجابي.

عودة عمر جابر وأحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو والإصابة التي تعرض لها شيكابالا خلال تدريبات الفريق في غانا ستجعل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، يقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي وربما يقوم بتغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 لأن الزمالك في حاجة لتأمين دفاعه أولا ثم البحث عن تسجيل الأهداف وكلما مر الوقت واستمر التعادل السلبي سيزداد الضغط على لاعبي دريمز فيندفعون للهجوم ويتركون مساحات خالية يمكن للزمالك استغلالها عن طريق انطلاقات أحمد سيد زيزو وأحمد حمدي وإبراهيم نداى أو مصطفى شلبي.

واطمئن الجهاز الفني للزمالك على جاهزية الحارس محمد عواد للمشاركة في المباراة وسيكون خط الدفاع مكونا من عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وإبراهيم نداى الذي سيشكل مع مصطفى شلبي جبهة قوية في الجانب الأيسر، وربما يدفع جوزيه جوميز بمصطفى الزناري في مركز الظهير الأيمن وعمر جابر كظهير أيسر في ظل عدم جاهزية أحمد أبوالفتوح مع إشراك إبراهيم نداى في الجبهة اليسرى أمام عمر جابر بدلا من مصطفى شلبي الذي لم يظهر بشكل جيد في مباراة الذهاب.

جوزيه جوميز حرص على تخفيف الأحمال البدنية خلال تدريبات الفريق في غانا خوفا من الإجهاد وتعرض اللاعبين للإصابات في وقت يحتاج فيه الفر يق لجهود كل اللاعبين وقام جوزيه جوميز خلال التدريبات بتجربة طريقتي 4-2-3-1 و4- 1-4-1 والدفع بالأوغندي ترافيس موتيابا في الخط الهجومي ومحمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا في الوسط.

مراقبة جون أنطوي وعيسى

وعقب التدريب الأخير عقد جوزيه جوميز جلسة مع لاعبيه قام خلالها بشرح دور كل لاعب في المباراة كما قام بشرح نقاط القوة والضعف في صفوف دريمز وطالب المدافعين بإحكام الرقابة على المخضرم جون أنطوي وصانع الألعاب عبد العزيز عيسى.

يدير المباراة الحكم التشادي الحاجي أليو محمد ويساعده الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان ومعهم الموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا والموريتاني دحان بيده حكم فيديو والموريشيوسي أحمد إمتياز هيرال مساعد حكم فيديو.