السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية

الزمالك ودريمز
الزمالك ودريمز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراته المرتقبة أمام دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على دريمز الغاني في المباراة التي ستقام غدًا الأحد على ملعب "بابا يارا" في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ستاد القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في تمام السابعة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك بالزى الرسمى أمام دريمز الغانى فى اياب نصف نهائى الكونفدرالية

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني عبر قناة Bein sports HD6.

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قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وكان محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تعرض للإصابة خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “با جو”، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إن “شيكابالا” تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية، وخضع لجلسات ثلج على موضع الإصابة.

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