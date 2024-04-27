غدًا.. الحكم فى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور بدفع مليوني جنيه؛ لشطب عضويته من النادي.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلًا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة، منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة سامي عبدالحميد في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، التي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة المختصة تظلم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.