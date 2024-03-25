مد أجل الحكم في دعوى وقف تنفيذ حظر النقاب بالمدارس

قررت محكمة القضاء الإداري، الإثنين، مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة بوقف قرار وزير التعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت المحكمة حجز الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـحظر النقاب بالمدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى المقامة من الهيثم عبدالمجيد وأشرف عبدالغني وحملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التعليم وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات متعلقة بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وأكدت أنّ غطاء الشعر للبنات (اختياري)، ولكن يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته وأنّ اختيارها لذلك جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.