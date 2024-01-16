الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلب أمام القضاء الإداري للإفراج عن سما المصري

سما المصري
سما المصري

تقدم محامي سما المصري بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر محامي سما المصري، أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين

وكانت الأجهزة المعنية أفرجت عن سما المصري بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وظهرت الفنانة سما المصري من جديد عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وذلك بعد خروجها من السجن، نشرت صورة جديدة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل سرقة حادث تصادم

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