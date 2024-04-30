الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

جانب من زيارة أمير
جانب من زيارة أمير الكويت لمصر

أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة أمير الكويت مصر تأتى فى توقيت مناسب، وتعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، متوقعين أن تؤدى هذه الزيارة إلى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وكشف الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، عن أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تصل إلى نحو ١٥ مليار دولار، بينما يصل عدد الشركات الكويتية العاملة فى مصر إلى نحو ١٣٣٧ شركة، فى مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والعقارات والاتصالات.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن زيارة أمير الكويت مصر مهمة للغاية، وتأتى فى توقيت مناسب، وتؤسس لعهد جديد من العلاقات المصرية الكويتية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف «سعد الدين» أن المباحثات بين الرئيس السيسى والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ستشهد مناقشات موسعة فى الملفين الاقتصادى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة ٥ مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية على أن التعاون بين مصر والكويت يحقق التكامل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، لافتًا إلى وصول حجم التبادل التجارى بينهما إلى ٣ مليارات دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.

وواصل: «حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر تجاوز ١٥ مليار دولار، وهناك نحو ١٣٣٧ شركة تعمل فى مصر، ومن المتوقع أيضًا زيادة هذه الاستثمارات والشركات خلال الفترة المقبلة».

وختم نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقوله: «الزيارة تعكس التعاون المصرى الكويتى فى كل المجالات، وتوافق الرؤى بين البلدين فى عدد من الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية».

ولم يختلف معه الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، الذى قال إن زيارة أمير الكويت فى غاية الأهمية، وتؤكد دعم الأشقاء العرب لمصر، وتمثل فصلًا جديدًا فى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف «السيد»: «مصر فتحت أبوابها أمام المستثمرين الخليجيين، على رأسهم الإماراتيون والسعوديون والكويتيون والقطريون، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات عربية تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار من الدول الشقيقة، على رأسها الكويت، التى تبلغ استثماراتها فى مصر أكثر من ١٥ مليار دولار».

فى السياق ذاته، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية زيارة أمير الكويت مصر ولقاء الرئيس السيسى، والتباحث حول العديد من الملفات المهمة والقضايا الدولية والإقليمية، وبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين.

ونوه «عيسى» بأن الكويت تسعى لتعزيز التعاون الثنائى مع مصر وتوسيع قاعدة استثماراتها فى البلاد، خاصة الاستثمارات فى البنية التحتية والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعة.

 

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