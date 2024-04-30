الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة،  مع اقتراب أداء مناسك الحج لذلك يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 2024


شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، ليسجل بالبنك المركزي المصري نحو 12.75 للشراء ونحو 12.86 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

تباين أداء العملات عالميًا مع تصاعد التوترات خلال الاسبوع الماضي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 12.76 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الثلاثاء نحو 12.68 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 12.78 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

 

سعر الريال اليوم المصرف المتحد

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد اليوم الثلاثاء نحو 12.33 للشراء 12.77 للبيع.
 

 

سعر الريال اليوم ببنك القاهرة

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 12.70 للشراء 12.78 للبيع.

 

سعر الريال بالبنك التجاري الدولي

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 12.68 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

 

سعر الريال اليوم في مصر

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

 

سعر الريال مقابل الدولار

 

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 30 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.
 

 

سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024.
 
 

آليات وشروط حصول على الريال السعودي 2024

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.
 

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-4-2024

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر اليوم السعودي في البنك الاهلي اسعار الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي الان في مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر تحديث يومي سعر الريال السعودى الان

مواد متعلقة

6 خبراء يردون على التقارير المشبوهة حول «الصفقات الاستثمارية» (خاص)

19.4 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى لصالح الصرافة الحكومية

جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين

أستاذ اقتصاد: مشروع "رأس الحكمة" سيوفر مليون فرصة عمل للشباب

خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة يصل 2.8 تريليون دولار

سعر الريال السعودي اليوم 28 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

"مصر للمعلوماتية" تنظم قمة ريادة الأعمال لبحث الفرص والتحديات

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا