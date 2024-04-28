جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

إجراءات التفتيش

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إثيوبيا على رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور اللجنة الجمركية فى راكبه تحمل جنسية إفريقية أثناء محاولتها الخروج مسرعة من بوابة اللجنة حيث تلاحظ ارتباكها.

وتم تمرير حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة أحمد عبد العزيز، مأمور الجمرك ومحمد صابر، رئيس القسم، فأفادا بوجود ما يشتبه أن يكون مادة عضوية أسفل إحدى الحقائب.



وقام أحمد محمد فوزي، مدير الحركة بتكليف آلاء صلاح وهدي النجار مأمورى الجمرك بتفتيش الحقيبة وتفتيش الراكبة ذاتيا فتلاحظ وجود قاع سحري أسفل الحقيبة محكم الغلق بفتحه تبين وجود لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من أوراق الكربون الأسود بداخله 3 كيلو و150جراما من بودرة مخدر الكوكايين.

وقرر أسامة دياب، القائم بأعمال مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.