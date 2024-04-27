السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماع التي يتم تحديد فيها سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبلة والذي سيتم مناقشة سعر الفائدة حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة يوم 23 مايوالمقبل.

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موعد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024 

حدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنوية يتم عقدها خلال عام 2024، للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها خلال هذا العام، تم عقد اجتماعين منها الاول الخميس 1  فبراير الماضي، في حين عقد البنك اجتماعا استثنائيا يوم 6 مارس الماضي وكما قرر المركزي الغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرر له 28 مارس الماضي.

في حين يأتي الاجتماع الثالث خلال هذا العام يوم الخميس 23 مايو المقبل يليه الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، ثم الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 اكتوبر 2024.

في حين يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 علي ان يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والاخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

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رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

قرر البنك المركزي المصري خلال اخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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