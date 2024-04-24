بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام البنك الأهلي بالتقدم بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري الممتاز.

سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع بعدما تلقى تمريرة لينفرد بالحارس ويضع الكرة أعلى الحارس حسن شاهين سكنت يسار المرمى.

أحداث الشوط الأول

بيراميدز ضغط في بداية الشوط، وشهدت الدقيقة السادسة ركلة ركنية أولى لبيراميدز على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بتمريرة قصيرة تجاه محمد الشيبي الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 11 تسديدة خطيرة عن طريق ياو أنور لاعب البنك الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى رمية تماس.

في الدقيقة 22 ركلة ركنية للبنك الأهلي على يمين مرمى بيراميدز، نفذت بتمريرة قصيرة لإسحاق يعقوب الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 36 تسديدة أرضية زاحفة من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس بيراميدز أحمد الشناوي من أسفل يمين مرماه.

في الدقيقة 38 كرة عرضية من محمد هلال لاعب البنك الأهلي من جهة اليمين ابعدها أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 44 سدد سعيدو سيمبوري من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على محمد فتحي لاعب البنك الأهلي في منتصف الملعب.

بطاقة صفراء من نصيب محمود الجزاء لاعب البنك الأهلي بعد تدخل عنيف على إبراهيم عادل.

وجاء هدف بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول بعدما انفرد إبراهيم عادل بالحارس حسن شاهين ووضع الكرة ساقطة فوق الحارس.

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