تشكيل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز وطارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل بيراميدز في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون مايلي

أما تشكيل البنك الأهلي فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود الجزائر - أيمن أشرف - ياكوبو إسحاقو

خط الوسط: محمد فتحي - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - محمد هلال - كريم بامبو

خط الهجوم: ياو أنور

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قائمة بيراميدز أمام البنك الأهلي

كان قد اختار المدرب الكرواتي كورونوسلاف يورشيتش قائمة فريق بيراميدز والتي ضمت 22 لاعبًا وهم:

أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد حمدي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمود مرعي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وإبراهيم بلاتي توريه وإبراهيم عادل وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمود زلاكة وإسلام عيسى وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة مروان حمدي وفخري لاكاي بينما يغيب علي جبر ومحمود دونجا ومحمود صابر ودودو الجباس.

حكم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هاني عبد الفتاح ونور الدين سعيد ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.