الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ثلاثي الزمالك على رادار بيراميدز لتعويض رحيل السعيد

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامى محمد الليثى، حقيقة اهتمام بيراميدز، بالتعاقد مع يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الليثي: أوباما وثنائي الزمالك أهداف بيراميدز خلال الصيف الجاري 

وقال الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7:" بيراميدز يرغب في ضم أوباما ليكون بديل عبدالله السعيد بين صفوفنا".

وأضاف: "رغبة بيراميدز في ضم أوباما، لتكون خير تعويض عن رحيل عبدالله السعيد للزمالك، لاسيما أن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي نهاية الموسم الجاري".

وأوضح الليثي: "اللاعب لن يقوم بتجديد عقده حتى الآن مع الزمالك، وهو ما يحاول مسئولوا بيراميدز استغلالها بالحصول على توقيع اللاعب، حبسما تنص لوائح "فيفا" على ذلك".

ويعد يوسف أوباما، جناح الزمالك، هدفا رئيسيا لمسئولوا بيراميدز، خلال فترة الانتقالات المقبلة، رفقة الثنائي محمد صبحي حارس المرمى ومحمود علاء المدافع.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله السعيد، قد انتقل للزمالك، في يناير الماضي، لمدة موسم ونصف قادما من بيراميدز.

من جانب آخر، يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي  - كريم حافظ - محمود مرعي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

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