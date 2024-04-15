أوباما فى "مدرجات القمة" لمؤازرة لاعبى الزمالك أمام الأهلى

تواجد يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمساندة فريقه فى مباراته أمام الأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب "أوباما" عن قائمة الفريق الأبيض لمباراة القمة بسبب إصابته بكسر في الفك، تعرض له خلال مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية.

وأنهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدمًا بهدف على نظيره الأهلي، في قمة الدوري مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة.

وشهدت الدقيقة 4 ركلة حرة للأهلي من على الجانب الأيمن، أرسلها علي معلول، لكن جاءت دون خطورة على مرمى محمد عواد.

وسدد عمر كمال رأسية بالدقيقة 5، داخل منطقة الجزاء بعد عرضية طاهر محمد طاهر مرت بجوار عواد.

وأنقذ رامي ربيعة الكرة من أمام زيزو بعد انفراد تام بمرمى مصطفى شوبير.

وغادر زيزو أرض الملعب في أول تبديل اضطراري للزمالك، وحل مكانه ترافيس موتيابا بالدقيقة 17.

وأرسل معلول عرضية خطيرة بالدقيقة 23، تصدى لها محمد عواد ومرت من أمام موديست.

وسدد عبدالله السعيد ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الأهلي بالدقيقة 38، لكنها جاءت أعلى من مرمى مصطفى شوبير.

وانفرد الجزيري بمرمى شوبير بالدقيقة 44، بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر ليراوغه ويسدد في مرماه.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر– حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا- أحمد حمدي- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر- سيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا– كريم نيدفيد– محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر– أنتوني موديست- عمر كمال.