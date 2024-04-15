القمة 127.. ديربى القاهرة ينعش الأجواء بالمقاهى الشعبية (فيديو)

مشاعر مختلطة بين الفرحة والغضب، وسعادة كبيرة عند تسجيل الأهداف وسخط يتصاعد على الفرص المهدرة أو تلقيهم الأهداف، وربما في اللحظات الحاسمة يقفزون رافعين صوتهم كالأطفال الصغار هكذا هم جماهير الأهلي والزمالك أثناء تشجيعهم مباراة فريقهما في المقاهي التي تحتضنهم أثناء متابعة اللقاء.

يتناغمون مع بعضهم أثناء تشجيع مباريات القمة بالابتسامات والمداعبة وأحيانًا بالراقصات تخفيفًا عما يعانوا من ملل ومتاعب يومهم، فلا يجدون أمامهم سوى الارتباط دائما بكرة القدم غير آبهين بنظرة الناس إليهم، يشجعون ويتابعون كل المباريات خاصة القمة بين القطبين الأحمر والأبيض، فضلًا عن اقتسام مشاعر الحزن والفرح معًا، ترويحًا عن أنفسهم بالمزاح وتسلية بأجواء المباراة.

في السياق، رصد "الدستور" متابعة جمهور الأهلي والزمالك لنهائي كأس مصر بمنطقة بين السرايات المحيطة بمدينة الطلبة جامعة القاهرة.

وقال عبدالله محمد، طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة القاهرة، إن ديربي القاهرة عادة يكون مهيئا لمباراة مثيرة، لأنهما أكثر أندية إفريقيا امتلاكًا للجماهير، مشيرًا إلى أن الجمهور هو المحور الأساسي الذي تدور حوله كرة القدم ما يضفي على المباراة طابع الإثارة، ودائما ما تتسم مباريات قمة الأهلي والزمالك بالمقاهي بالقوة والإثارة فيسود أجوائها الحب والإخاء بين جمهور الفريقين.

وأكد مصطفى السعيد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، تفضيله مشاهدة مباراة ديربي كأس مصر من المقاهي، لأنها تمنحه أجواء مبهجة تتمثل في مشاركة أصدقائه اللحظات الحماسية أثناء تسجيل فريقه الأهداف، واللحظات التعيسة من انقطاع البث أو تأخيره أو استقبال الأهداف، فضلًا عن التمادي في إظهار الفرحة أو الغضب، بعيدًا عن القيود التي تفرضها القواعد في مختلف الاستادات.

ويرى محمد مصطفى، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن للمقاهي مميزات عديدة لا توافرها الاستادات الضخمة خاصةً عند متابعة المباريات المثيرة كقمة الأهلي والزمالك مثل حرية تناول الشراب والطعام إلى جانب التدخين دون إزعاج المشجعين، ومشاركة الأهل والأصدقاء أجواء المباراة، إضافة إلى استماع المباراة بصوت أجود المعلقين، ومشاهدة تفاصيل التحليل وآراء الخبراء والمحللين الرياضين العٍظام.

مبارة الأهلي والزمالك

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحل الأهلي في المركز التاسع بـ 21 نقطة، ولعب 10 مبارايات، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة ولعب 12 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز الدوري برصيد 32 نقطة، ولعب 15 مباراة.

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