خاص.. نكشف موقف أوباما من اللحاق بقمة الأهلى 15 أبريل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف يوسف أوباما لاعب الفريق من اللحاق بمواجهة الأهلي في قمة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 15 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن فرص لحاق أوباما بالمباراة تعتبر صعبة في الوقت الحالي لخوف الجهاز الفني من المجازفة باللاعب دون اكتمال شفائه.

ورغم ارتداء أوباما قناعا واقيا مع عودته للمشاركة في المباريات لكن الجهاز الفني متخوف من الاستعجال في الدفع به ومنحه الوقت الكافي حتى لا تتجدد الإصابة.

ويعول الجهاز الفني للزمالك الكثير على أوباما وسط قناعة البرتغالي جوزيه جوميز به بشكل كبير وإمكانية توظيفه في أكثر من مركز المهاجم أو صانع الألعاب وهو ما يجعله ورقة رابحة للفريق بصورة كبيرة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفيدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض حصل على راحة من التدريبات الجماعية مساء أمس السبت، التي أقيمت على استاد القاهرة استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لإصابته بنزلة برد.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن "شيكابالا" سيتواجد في مباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر بصورة طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من مران الأمس حتى يكون جاهزا بشكل أكبر للقاء اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.