تفاصيل رسالة جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة للاعبيه قبل مباراة مودرن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر غدًا الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مصدر داخل فريق الزمالك أن جوميز وجه رسالة للاعبيه وطالبهم بنسيان نتيجة مباراة الذهاب بشكل نهائي، موضحًا أن الفريق سيخوض اللقاء وكأنه خسر في المواجهة الأولى.

وأوضح جوميز للاعبيه أن خوض مباراة الغد بثقة زائدة سيكون له تأثير سلبي على الفريق وسيهدد الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وأكد جوميز للاعبيه بإن الفريق سيخوض مواجهة الغد بهدف واحد فقط وهو الفوز بمعنويات ودوافع جديدة وعدم التفكير في نتيجة المواجهة السابقة بشكل نهائي.

وقال مدرب الزمالك للاعبيه: أي استهتار أو تهاون سيكلف الفريق الخروج من البطولة وضياع كل ما قدموه منذ بداية المسابقة".

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب النادي، مشاركة محمد أشرف "روقا "لاعب الوسط، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص به والذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك "روقا" في التدريبات بصورة طبيعية، سواء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات للوقوف على كافة التفاصيل الطبية الخاصة به.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد على ملعب إستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.